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Мурманская область. Арктика25.02.18 10:55

Противодиверсионный катер СФ назвали именем погибшего в Сирии командира бригады морской пехоты Валерия Федянина

В Североморске вчера состоялась торжественная церемония присвоения имени противодиверсионному катеру Кольской флотилии разнородных сил. Он был назван в честь командира бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, «с начала и до конца своей офицерской службы Валерий Федянин выполнял боевые задачи по борьбе с терроризмом, за участие в операциях на Северном Кавказе он был удостоен ордена Мужества, вторым орденом Мужества, уже, к сожалению, посмертно, он был награждён за выполнение задач в Сирии».

Полковник Валерий Федянин родился 12 мая 1971 года в городе Кувандык Оренбургской области. На военную службу поступил в 1988 году. В 1992 году окончил Ташкентское общевойсковое командное училище и был направлен командиром взвода в морскую пехоту Тихоокеанского флота, где прошёл путь до заместителя командира бригады.

На Северном флоте Валерий Федянин служил с 2014 года. С формированием отдельной арктической мотострелковой бригады был назначен заместителем командира соединения. В мае 2016 года стал командиром отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота с присвоением воинского звания «полковник».

22 сентября 2017 г. при выполнении гуманитарной миссии комбриг Федянин получил тяжелые ранения в сирийской провинции Хама, от которых через несколько дней скончался в госпитале.

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.

В этот же день в Североморске были торжественно поднят Военно-морской флаг на двух транспортно-десантных катерах проекта 02510 «Раптор». Эти современные катера, предназначенные для деятельности в ближней морской зоне, обладают высокими мореходными качествами и способны обеспечить выполнение широкого спектра задач – от противодействия диверсионно-террористическим силам и средствам до вывода специальных групп в заданные районы и поисково-спасательного обеспечения.

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