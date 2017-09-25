Противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» СФ на учении в Белом море отразили воздушное нападение условного противника

Противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы Северного флота в составе малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнила учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах флота в Белом море.

Экипажи малых противолодочных кораблей отработали стрельбу по имитированным воздушным целям из зенитных ракетных комплексов «Оса-МА», а также артиллерийских установок АК-176 и скорострельных 30-мм артиллерийских комплексов АК-630.

По условиям учения корабли отражали налёт авиации условного противника и уничтожали управляемую авиабомбу.

В ходе учения противодействие кораблям оказывали самолёты Су-33 корабельного истребительного авиаполка. Лётчики осуществили сброс учебной авиабомбы, которая была подбита в ходе пусков зенитными ракетами малых противолодочных кораблей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и координацию действий экипажей обоих кораблей при сопровождении воздушных целей.