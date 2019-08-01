Противолодочные корабли Северного флота приступили к поиску подводных лодок условного противника в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе малых противолодочных кораблей «Брест», «Юнга» и «Снежногорск» приступила к противолодочному учению в Баренцевом море.

В ходе учения экипажи кораблей отработают комплекс противолодочных задач во взаимодействии с экипажами двух самолётов противолодочной авиации Ил-38. Вместе они осуществят поиск подводных лодок условного противника в заданном морском районе. Противодействие противолодочным силам будут оказывать экипажи подводных лодок Северного флота.

После обнаружения подводного противника противолодочные корабли будут поддерживать и ним контакт при помощи гидроакустической аппаратуры и осуществят слежение за обнаруженной подводной лодкой, а также отработают атаку на неё.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Они имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.