Противолодочные силы Северного флота на учении уничтожили субмарину

Экипажи малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск» во взаимодействии с противолодочной авиацией – самолётами Ил-38 и вертолётами Ка-27ПЛ – отработали задачи по поиску, слежению и атаке подводной лодки условного противника. Им противодействовала одна из многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота.

Учение проводилось в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море в рамках контрольной проверки боевой готовности сил флота за летний период обучения.

В ходе учения малые противолодочные корабли в составе поисково-ударной группы отработали тактику поиска и применения противолодочного оружия. Два Ил-38 выполнили постановку гидроакустических буёв, а экипажи четырёх противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ отработали вопросы по определению координат подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции.

После успешного выполнения противолодочных задач корабли возвратились в пункты постоянного базирования, а авиация – на военные аэродромы.