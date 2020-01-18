Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», завершив деловой заход в Пирей, идёт на встречу с судами обеспечения СФ

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в греческий порт Пирей. 17 января БПК вышел из порта и направился на встречу с судами обеспечения СФ. В дальнейшем к отряду присоединится ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Как сообщает пресс-служба СФ, российские моряки прибыли в Грецию 15 января. Основная цель их визита - демонстрация Андреевского флага, культурный обмен и отдых экипажа. Для североморцев были организованы традиционные экскурсии по достопримечательностям античной Греции.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска - 3 декабря 2019 года, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Чёрное.

В первой декаде января 2020 года экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.