Противоподводно-диверсионную оборону Североморска обеспечит новый отряд по борьбе с подводными диверсантами

В главной базе Северного флота – Североморске – состоялась торжественная церемония первого заступления на боевое дежурство новосформированого отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами.

Главной задачей отряда является обеспечение безопасности базирования боевых кораблей, в числе которых флагман Северного флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Кроме того, отряд выполняет функции подразделения быстрого реагирования при нападении на охраняемую территорию военного городка, как с моря, так и со стороны берега.

Подразделение подчинено командованию соединения надводных кораблей Северного флота, которое отвечает за противоподводно-диверсионную оборону главной базы.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состав отряда вошли военнослужащие по контракту, в том числе водолазные специалисты, имеющие опыт службы в подразделениях специального назначения. На вооружении они имеют стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения в двух средах: на воздухе и под водой, водолазное снаряжение и быстроходные лодки для патрулирования охраняемой акватории.