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Мурманская область. Арктика09.12.19 09:45

Противовоздушный «купол» прикроет небо Арктики

В ближайшие годы Северный флот вооружит арктические дивизионы комплексами С-400, над российской частью Арктики будет сформирован противовоздушный «купол», заявил в интервью газете «Красная Звезда» командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Он рассказал, что системы С-400, поступившие в этом году на вооружение зенитного ракетного полка, который дислоцирован на Новой Земле, уже несут боевое дежурство. Согласно планам, все арктические дивизионы в ближайшие годы оснастят такими комплексами, над российской частью Арктики фактически будет создан противовоздушный купол.

По его словам, подразделения нового соединения противовоздушной обороны также заступили на опытное боевое дежурство в Тикси, они обеспечат безопасность воздушного пространства над Северным морским путем. Моисеев отметил планы по наращиванию в перспективе возможности противовоздушной обороны российских северных рубежей.

Он отметил, что так Заполярье будет прикрыто от средств воздушного нападения противника.

Также на арктических островах ведётся работа над созданием разветвленной сети военной инфраструктуры - высокотехнологичных систем освещения обстановки на воде, под водой и в воздухе.

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