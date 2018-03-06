Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике

События лета 2007 года, связанные с научно-исследовательскими экспедициями на хребет Ломоносова и на Северный полюс, получили большой резонанс за рубежом. Но никто не мог предположить, что тогда, возможно, проходили испытания прототипа новейшего оружия России, о котором в своём послании 1 марта 2018 года сказал Президент России Владимир Путин. Имеется в виду подводный ядерный беспилотник, способный двигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и самых скоростных надводных кораблей.

По словам главы России, такие подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. «Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует», - сказал Владимир Путин.

В ядерном оснащении эти беспилотники смогут поражать широкий спектр, как морских, так и береговых целей.

Поражает и ядерная энергетическая установка для этого беспилотника, созданная гением российских учёных и конструкторов, трудом рабочих и инженеров отечественных предприятий. Она в 100 раз меньше по объёму, чем у атомных подводных лодок, у неё большая мощность, а для выхода на боевой режим ей требуется в 200 раз меньше времени.

В мае-июне на атомном ледоколе «Россия» и в июле-августе на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» и атомоходе «Россия» российскими учёными был выполнен комплекс исследований на хребтах Ломоносова и Менделеева в Северном Ледовитом океане с целью определения внешних границ континентального шельфа, богатого запасами нефти и газа, а также, выполнили спуски батискафов «Мир» в географической точке Северного полюса.

В ходе этой, самой значимой из трёх летних российских экспедиций 2007 года по сбору данных для установления границ арктического шельфа России, был выполнен огромный объём работ на хребте Ломоносова. Сейсмоакустические исследования позволили получить данные по 690 километрам подводного хребта. Было выполнено 35 станций по отбору донного грунта на глубину до 10 метров , проведены телефотозондирование и гравиметрические исследования.

В августе, во втором научном рейсе с «России» был выполнен спуск обитаемых аппаратов «Мир» в точке Северного полюса. Это событие широко освещалось в отечественных и зарубежных СМИ.

Но не только. В период с 10 по 12 августа опять же с борта атомного ледокола «Россия» учёными Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук и Главного Управления подводных исследований был выполнен новый комплекс научных исследований с использованием глубоководного спускаемого аппарата «Клавесин-1Р», который впервые прошёл испытания в арктических условиях, работая под сплошным покровом льда.

«Клавесин-1Р», автономный подводный исследовательский аппарат, длиной 5,5 метра , диаметром 0,9 метра и массой 2,6 тонны уже по тем временам имел уникальные возможности. Оснащенный телевизионными системами, гидролокатором бокового обзора, акустическим профилографом, позволяющим просвечивать грунт на 50 метров , он способен работать на глубинах до 6000 метров , находясь под водой в автономном плавании 48 часов. Управление аппаратом осуществлялось по гидроакустическим каналам связи. С помощью аппарата всего за двое суток была выполнена гидроакустическая съемка 50 кв. км хребта Ломоносова. Получен не только профиль дна, но и характеристики грунта. Мировая практика не знала подобного примера подледной работы автономного исследовательского аппарата.

В ходе исследовательского спуска, «Клавесин – 1Р» удалялся от борта атомного ледокола «Россия» на 15 километров , находясь под водой во время первого спуска 21 час, во время второго – 10 часов. И это без ядерной энергетической установки, которая даёт неограниченное время для плавания под водой. Проблем с возвращением к месту спуска не было, даже с учётом того, что в результате дрейфа льдов атомный ледокол относило в сторону на 12 километров .

Следует отметить, что аппараты Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук уже в то время находили применение на практике. Они работали на месте гибели атомной подводной лодки «Комсомолец», где глубина моря превышала 2000 метров . С их помощью исследовалась дно Балтийского моря в месте будущей прокладки Северо-Европейского газопровода. Незаменимы они будут и на больших глубинах при работе на шельфе арктических морей.

Отечественные учёные всегда славились своей смекалкой, способностью с минимальными затратами создавать уникальную технику. То, что создали они для защиты нашего Отечества, вызывает восхищение.

Ответ нашим противникам ассиметричен, недорог и эффективен. А разработанные технологии найдут применение и в гражданских целях.

Юрий БАНЬКО.

На фотографиях автора: 1- спускаемый автономный аппарат «Клавесин-1Р»; 2 - атомный ледокол «Россия» у причала; 3 - маршрут высокоширотной экспедиции; 4 - эмблема высокоширотной экспедиции.