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Мурманская область. Арктика25.09.18 07:00

Протянуть руку помощи инициативам

Цели и задачи Центра гражданских инициатив обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун и депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский.

Протянуть руку помощи инициативам, направленным на развитие территорий, стать связующим звеном между активистами, некоммерческими организациями, неформальными объединениями граждан и властью – таковы цели создания Центра, подчеркнул в ходе беседы Сергей Боярский.

«Такие проекты смогут получить методическую, юридическую, информационную поддержку», – сказал депутат.

Сергей Боярский также отметил качественную и активную работу совета сторонников «Единой России» в Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун выразила поддержку проекту и отметила, что создание сети Центров поддержки гражданских инициатив как полноценного канала для обратной связи с гражданами и реализации полезных, созидательных инициатив отвечает самым актуальным запросам нашего общества.

«На личном опыте знаю, что граждане хотят общаться с властью, им есть что сказать и, самое важное, есть что предложить», – сказала Марина Ковтун.

 

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