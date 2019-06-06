Проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения – нарушений много

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе её были выявлены нарушения в деятельности организаций, осуществляющих технический осмотр транспортных средств, выразившиеся в ненадлежащем учете диагностических карт.

Кроме того, установлено, что организациями, осуществляющими обучение водителей транспортных средств, допускаются нарушения требований законодательства об образовании, о безопасности дорожного движения.

Медицинские организации, проводящие обязательное медицинское освидетельствование, предварительные, периодические, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), допускают нарушения Порядка проведения рейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств на территории Российской Федерации, урегулированного приказом Министра здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н.

Помимо этого, в нарушение требований лицензионного законодательства в одной из указанных медицинских организаций руководитель не имеет высшего медицинского образования. В связи с наличием указанных обстоятельств прокуратурой округа возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Мурманской области.

Установлено, что образовательными организациями при осуществлении организованных перевозок групп детей допускаются нарушения требований Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением правительства РФ от 17.12.2013 № 1177.

Всего по результатам проверки принесено 11 протестов на противоречащие закону локальные нормативные акты образовательных организаций, внесено 24 представления, в суды общей юрисдикции направлено 43 административных исковых заявления, в том числе иски о признании информации, размещенной в сети Интернет запрещенной, а также исковые заявления о прекращении права на управление транспортными средствами, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях.