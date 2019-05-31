Проведение буровзрывных работ на стройплощадке школы взволновало североморцев

29 мая в Детском морском центре им. Пикуля состоялась встреча главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова с жителями флотской столицы по вопросу проведения буровзрывных работ на стройплощадке школы на ул. Пионерская, безопасное проведение которых волнует североморцев и в первую очередь, жителей близлежащих домов. Во встрече также принял участие представитель подрядной организации ООО «Специальные работы».

Североморцев пришло много и каждый смог задать интересующий вопрос.

Владимир Евменьков напомнил собравшимся о том, чем вызвана необходимость строительства новой школы в Североморске. Причина проста: количество детей в ЗАТО значительно увеличилось, существующие школы переполнены. Появление новой современной школы на 1200 мест исправит сложившуюся ситуацию.

Проект строительства новой школы предусматривает проведение буровзрывных работ (БВР), необходимых для выравнивания рельефной поверхности и скального грунта на месте застройки. Для их проведения составлен отдельный проект, который также прошёл госэкспертизу, одобрение и разрешение на их проведение, а также согласован с Ростехнадзором. Опасение жителей близстоящих домов понятны, ведь далеко не все жильцы имеют достаточные знания того, что из себя представляют буровзрывные работы, какие к ним имеются требования и в каких случаях они представляют опасность.

Как рассказал Владимир Евменьков, на следующей неделе управляющая компания установит в доме № 5 на ул. Северная Застава современные маячки, которые позволят вести контроль за динамикой во время проведения буровзрывных работ. После первых взрывов подрядные организации, занимающиеся строительством и производством БВР, привлекут экспертную организацию к повторному осмотру жилого дома.

Буровзрывные работы будет проводить подрядная организация ООО «Специальные работы». Как рассказал технический директор организации Сергей Ковальков, проводиться они будут только закрытым способом, начнут с зарядов минимальной мощности, влияние ударной волны на землю и дом будут замеряться современными датчиками сейсмоустойчивости: «Сейчас осуществляется бурение скважин под установку взрывчатых веществ. После укладки скважины будут засыпаны песком, толщина которого составит не менее двух метров. Это предотвратит разлёт скалы. Проектом БВР определена опасная зона – 35 метров от границ работ, ни одно жилое здание не находится в пределах этой зоны».

- Дом № 5 на ул.Северная Застава находится за пределами опасной зоны, - сказал Сергей Ковальков. – Каких-то опасений по этому проекту у меня нет. Но, в связи с появившейся информацией о трещинах в доме, на протяжении всех БВР будет вестись контроль за динамикой. Мы установим сейсмодатчики на фундаменте и отмостках дома и посмотрим, происходит ли смещение грунта в его основании при производстве взрывных работ. Кроме того, для контроля каждого подрыва мы установим маячки на существующие трещины.

Если будут выявлены какие-либо воздействия на МКД, то подрядная организация пересмотрит график БВР.

О времени и дате проведения буровзрывных работ жителей проинформируют через местные СМИ и объявления на подъездах домов.