Проведение международной велосипедной гонки «Арктик Райс» оценили почти в 48,5 млн рублей

На портале «Открытый электронный регион» вчера была размещена информация о проведении в августе 2018 года этапа международной велосипедной гонки «Арктик Райс».

Оказывается, что толчком для такого интересного мероприятия стало обращение генерального консула Королевства Норвегии в г.Мурманске, который считает, что «Арктик Райс» буде способствовать дальнейшему расширению российско-норвежских связей на Севере, развитию международных отношений в сфере физической культуры и спорта, развитию взаимодействия с международными спортивными федерациями.

Планируется, что международные велосипедные гонки пройдут в два дня: 1 день – велогонка проводится в черте Мурманска, включая несколько кругов вокруг города для оптимальной презентации северной столицы Кольского Заполярья; 2 день - Долина Славы – г.Киркенес, включая пересечение российско-норвежской границы.

Инициатор проекта - комитет по физической культуре и спорту Мурманской области. Заинтересованные стороны - правительство Российской Федерации, правительство Мурманской области, Генеральное консульство Королевства Норвегия в г.Мурманске, Общероссийская федерация велосипедного спорта, организаторы велотура «Тур де Франс» (Франция), представительство МИД РФ в г.Мурманске, компания «Arctic Race of Norway» (Норвегия), Норвежский Баренцева Секретариат, Губернский совета Финнмарка.

Разработчики этого интересного предложения сделали и «оценку» затрат на реализацию проекта – 48 млн 450 тысяч рублей, указывая, что отсутствие финансирования делает этот проект рискованным. Хотя сама сумма затрат уже вызывает сомнения, так как нет её обоснования.