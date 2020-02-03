На прошедшей неделе в различных гарнизонах Северного флота состоялось более десяти матчей Северной военной хоккейной лиги. Во флотской столице городе Североморск прошла встреча хоккейных команд штаба и управления Северного флота «К-21» и «Петр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера, где в захватывающей борьбе со счётом 9:4 победу одержала «К-21».

На ледовой площадке города Заозерск Мурманской области, хоккейные команды соединения подводных лодок «Медведи» и «Последний аргумент» завершили матч со счётом 2:1.

В городе Снежногорск Мурманской области команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения уступила команде центра материально-технического обеспечения «Торос» со счётом 2:10.

Команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» одержала уверенную победу над командой подводных сил флота «Тайфун», завершив матч со счётом 10:1.

В городе Полярный Мурманской области команда «Альфа» одного из управлений центрального подчинения уступила со счётом 1:6 команде отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил «Бастион».

В гарнизоне авиаторов посёлке Сафоново Мурманской области «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота одержала победу над командой «Арктика» отдельной арктической мотострелковой бригады, со счётом 6:2.

Как сообщает пресс-служба СФ, на ледовой площадке города Мурманска состоялась встреча хоккеистов команды «Авианосец» - тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и «Ракета» ПВО Северного флота, в которой победу одержал «Авианосец» со счётом 9:2.

Проведению хоккейных матчей Северной военной хоккейной лиги не мешают даже рекордные морозы, стоящие сейчас в Мурманской области и доходящие местами до - 30 градусов.