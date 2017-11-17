Проведено исследование на туберкулез 73 голов крупного рогатого скота в ГОУСП «Тулома»

Работы проводились в структурном подразделении ГОУСП «Тулома» и личных подсобных хозяйствах граждан в п.Лейпи. В частности, было отобрано 973 пробы крови крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез и лейкоз.

Проведено исследование на туберкулез 73 голов крупного рогатого скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан Ковдорского района. Также произведён отбор 53 проб крови свиней для исследования на бруцеллез.

Отобрано 50 проб крови от поголовья промышленной птицы и 15 проб от синантропной птицы в рамках исполнения регионального плана мониторинга гриппа птиц.

Кроме вышеперечисленных работ проведена дезинфекция и дератизация 19 тысяч квадратных метров производственных площадок сельхозпредприятия «Тулома».