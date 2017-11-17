Мурманская область. Арктика17.11.17 09:45
Проведено исследование на туберкулез 73 голов крупного рогатого скота в ГОУСП «Тулома»
Работы проводились в структурном подразделении ГОУСП «Тулома» и личных подсобных хозяйствах граждан в п.Лейпи. В частности, было отобрано 973 пробы крови крупного рогатого скота для исследования на бруцеллез и лейкоз.
Проведено исследование на туберкулез 73 голов крупного рогатого скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан Ковдорского района. Также произведён отбор 53 проб крови свиней для исследования на бруцеллез.
Отобрано 50 проб крови от поголовья промышленной птицы и 15 проб от синантропной птицы в рамках исполнения регионального плана мониторинга гриппа птиц.
Кроме вышеперечисленных работ проведена дезинфекция и дератизация 19 тысяч квадратных метров производственных площадок сельхозпредприятия «Тулома».
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