Провели опытную загрузку сортировочной линии твёрдыми коммунальными отходами в п.Междуречье

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в посёлке Междуречье состоялась церемония ввода в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО). В церемонии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы Валерий Пантелеев, глава Кольского района Александр Лихолат, представители действующих операторов по обращению с ТКО на территории Мурманской области.

В ходе формальной церемонии участники ознакомились с единым циклом обращения с отходами на объекте, включая опытную загрузку сортировочной линии твёрдыми коммунальными отходами, работу сортировочной бригады и пресс-компакторной техники, выпуск вторичного сырья.

Реализация проекта осуществляется в рамках заключенного Мурманской областью и АО «Управление отходами» концессионного соглашения. Проект финансируется концессионером за счет собственных и привлеченных финансовых ресурсов.

В рамках соглашения АО «Управление отходами» для нужд муниципальных образований северной части Мурманской области обеспечивает создание и эксплуатацию полигона ТКО мощностью 250 тыс. тонн в год, мусоросортировочного комплекса мощностью 180 тысяч тонн в год и трех мусороперегрузочных станций общей мощностью не менее 70 тысяч тонн в год.

Мусоросортировочный комплекс оснащён современным оборудованием, в основном, ведущих российских производителей, которое адаптировано к нашим условиям. На объекте планируется выделение вторичного сырья (лом черных и цветных металлов, текстиль, бой стекла, полимеры и макулатура) в количестве 15% и более от общего объёма поступающих отходов.

В целом реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, создаст новые рабочие места, вовлечёт отходы во вторичный оборот и позволит свести к минимуму количество размещаемых отходов на полигоне. Выход объекта на промышленную эксплуатацию и организация приема отходов от организаций запланированы в 2018 году.