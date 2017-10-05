Проверено депутатами: качество продуктов - на высоте

Сегодня в рамках традиционного объезда депутаты городского совета посетили МАУО «Центр школьного питания». Народные избранники посмотрели, в каких условиях пекут хлеб, обрабатывают овощи, готовят полуфабрикаты для школьных столовых.

В настоящий момент Центр обеспечивает качественными продуктами 53 образовательных учреждения города. Предприятие имеет собственные производственные цеха, где происходит обработка продуктов, выработка мясных и рыбных полуфабрикатов, их заморозка, охлаждение или вакуумная упаковка. Примерно две трети производимых работ механизировано.

— Мы не в первый раз уже здесь, не один раз были в школах, для того, чтобы увидеть весь процесс, начиная с того, как поступает эта продукция, как она перерабатывается, доставляется в школы и так далее, — поделился депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. — Впечатление от предприятия хорошее, мы уверены, что наши дети в школах получают нормальное калорийное и безопасное питание.

Один из цехов, который посетили депутаты — пекарский, здесь производится хлеб 44 видов: пирожки с различными начинками, изделия из песочного и дрожжевого теста, батоны.

— Суточный выпуск хлебобулочной продукции 5-6 тысяч единиц, из них более 1,5 тысяч батонов. Продукция ежедневно выпускается на то количество детей, которое было заявлено образовательным учреждением накануне, — рассказала первый заместитель директора МАУО «Центр школьного питания» Антонина Климова. — Возврат продуктов бывает только в форс-мажорных случаях, если в это день школа не может организовать питание.

За качеством школьного питания постоянно следят бракеражные комиссии, куда входят технологи и заведующий производством центра, представители общеобразовательных учреждений, медицинские работники. Также в этой работе принимают участие директора школ и родительские комитеты.

Непосредственное приготовление первых, вторых блюд проходит на базе образовательных учреждений, сделано это для сохранения свежести продукции. Меню учитывает возрастные особенности учеников. Для детей от 7 до 11 лет одно меню, для подростков 12-18 лет — другое.

— Первые годы, когда Центр школьного питания только появился, был период «притирки» — дети, да и сотрудники столовых привыкали к новому подходу. Сейчас, однозначно, жалоб практически нет, — рассказала директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. — Если раньше я как директор практически не выходила из столовой в обеденный период — приходилось следить за тем, всем ли хватило порций, какие они по объему, соответствует ли температура блюд, которую подают детям, нормам, то сейчас я могу быть уверена, что никаких подобных проблем не возникнет.