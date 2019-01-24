Проверено губернатором!

Губернатор Марина Ковтун проконтролировала качество капитального ремонта в инфекционном отделении Мурманской областной детской клинической больницы.

Напомним, в декабре 2018 года был завершён капитальный ремонт приёмно-боксового отделения инфекционного корпуса Мурманской областной детской клинической больницы. С его завершением обновление мощностей инфекционного отделения достигло 90%. Качество проведённых работ сегодня проконтролировала губернатор Марина Ковтун.

В отремонтированном приёмном отделении располагаются два приёмных бокса, потоки пациентов с разными инфекциями разделены. Автономная вентиляция обеспечивает микроклимат и обеззараживание, умный теплопункт – комфортную температуру и экономию ресурсов. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы. В лаборатории и отделении диагностики – также ремонт и полный набор современного оборудования.

Выполненные работы соответствуют всем противоэпидемическим требованиям.

«Впечатления хорошие. Ремонт сделан качественно. Подрядчики подошли добросовестно. Состояние больницы пять лет назад, когда она вошла в состав областной детской клинической больницы, было ужасающим. К масштабному ремонту приступили почти сразу. Сложность заключалась в том, что отделение нельзя было закрывать, ремонты проводились параллельно с приемом пациентов. Справились. До конца 2019 года предстоит закончить ремонт второго этажа, где расположено боксовое отделение», – подчеркнула Марина Ковтун.

Как уточнил главный врач больницы Александр Капиносов, боксовое отделение – крайне важное структурное подразделение инфекционного корпуса, выполняющее функции по выявлению и лечению детей с инфекционной патологией, в том числе особо опасных инфекций.

Ежегодно в инфекционном корпусе больницы получают лечение свыше 4000 детей. Начиная с 2014 года в отделении заменены окна, электрические сетей, сети тепло- и водоснабжения. В 2016-2018 годах проведены текущие ремонты блока интенсивной терапии, лаборатории, рентген-кабинета.