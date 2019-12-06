Проверка управляющих компаний погодой

Со следующей недели в заседании оперативных штабов по контролю за деятельностью управляющих организаций будут принимать участие представители ООО «Управляющая компания Мурманской области», новая организация. Об этом сегодня заявил начальник управления Октябрьского административного округа Андрей Здвижков.

– Только в нашем округе под управлением этой компании находятся семь домов, – рассказал Андрей Здвижков. – Мы уже встречались с руководителями, обозначили основные требования и договорились о взаимодействии.

Кроме того, на оперативном штабе жилищникам ещё раз напомнили – непогода не повод, чтобы запускать дворы и улицы. Уборка придомовых территорий и чистка кровель от снега должна вестись оперативно. Для этих целей у управляющих организаций должны быть как человеческие ресурсы, так и соответствующая техника.

Стоит отметить, что недобросовестное исполнение коммунальщиками своих обязанностей чревато штрафами, которые будут взысканы непосредственно с руководителей управляющих организаций.