Проверки проводят и в мороз

В рамках комплексной программы «Мурманск — город чистоты» городские власти строго контролируют работу управляющих компаний, проводятся плановые и внеплановые рейды. Все выявленные нарушения фиксируются, направляются на рассмотрение административным комиссиям, в отдел полиции и прокуратуру, а виновные привлекаются к ответственности.

Сегодня специалисты управления Ленинского округа организовали очередную проверку работы управляющей компании ООО «Недвижимость-Сервис» и качества предоставления коммунальных услуг во дворе домов № 58–60 по улице Лобова.

— К сожалению, далеко не все дворы в Ленинском округе такие ухоженные и уютные. В зимний период ситуация часто ухудшается: рабочие не чистят снег, не посыпают пешеходные дорожки, не следят за освещением придомовых территорий, вовремя не сбивают сосульки, — рассказала ведущий специалист отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского административного округа Галина Гаенок.

Как отмечают специалисты всех округов, пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями. После предупреждений и штрафов многие из них более серьезно относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

— Я приятно удивлен порядком в этом дворе. Это доказывает, что регулярные рейды, которые мы организовываем, позволяют держать под контролем деятельность управляющих компаний, — подчеркнул депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков.

По данным на 1 ноября 2017 года только в Ленинском округе проведено 123 проверки. Составлено 886 актов, оформлено 444 протокола, наложено штрафов на сумму более чем 7 миллионов рублей.