Проверки управляющих компаний дают положительный результат

Сегодня депутаты городского Совета Мурманска побывали во дворах домов №№ 7-11 по улице Гвардейской, где три управляющие организации не могут разработать общий график вывоза мусора с совместной контейнерной площадки.

В течение последних нескольких недель жители домов наблюдали в своем дворе печальную картину: контейнерная площадка была переполнена крупногабаритным мусором, который мешал проезду автомобилей и распространялся по зеленой зоне. Только вчера руководству управляющих организаций удалось прийти к консенсусу и вывезти отходы.

– К нам обращались горожане, которые устали от беспредела коммунальщиков, – рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – Территорию площадки расчистили, но лужайка за ней все еще завалена бытовыми отходами, которые, вероятно, разнесло от мусоросборника ветром.

Депутатам регулярно поступают обращения граждан, касающиеся некачественной работы управляющих компаний. Совместно с управлениями округов они проводят плановые и внеплановые рейды. Как показывает практика, проверки дают положительный результат. Но найти нарушения в работе коммунальщиков – лишь половина дела, куда сложнее добиться, чтобы они были устранены.

Жителям города необходимо знать, что поддерживать порядок во дворах и подъездах – прямая обязанность управляющих организаций, и все собственники вправе требовать от них добросовестного отношения к работе. Если управляющая компанияне выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже прокуратуру.