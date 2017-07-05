Проверочная закупка показала, что специальными техническими средствами простым гражданам пользоваться запрещено

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

По версии следствия, в феврале 2017 года трое жителей города Мурманска, находясь неподалеку от места своего жительства, расположенного на территории Октябрьского административного округа города Мурманска, незаконно сбыли лицам, участвующим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», предметы, относящиеся к категории специальных технических средств. По заключению судебной технической экспертизы, указанные устройства относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения акустической информации. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий Управления ФСБ России по Мурманской области.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что действующее законодательно предусматривает уголовную ответственность не только за производство и сбыт, но и за приобретение в личных целях специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.