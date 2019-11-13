Проверяющие не дают управляющим компаниям погрузиться в зимнюю спячку

Сегодня в Ленинском округе прошёл очередной рейд по контролю за работой управляющих компаний. Проверяющие посетили дворы по улице Чумбарова-Лучинского. Расчистка и обработка дворовых территорий пескосоляной смесью, уборка и вывоз снега, ликвидация сосулек – прямая обязанность управляющих организаций.

– Что касается дворовых территорий, то проверки дают положительный результат. Дворы хорошо убраны. Есть некоторые замечания, но всё устраняется в ходе работ, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – Очисткой балконов и лоджий от наледи должны заниматься собственники жилья. Если у жильцов нет такой возможности, то им следует обратиться в соответствующую организацию, которая сможет выполнить эту работу. Управляющие компании рассылают уведомления жильцам с информацией, куда следует обращаться при возникшей проблеме.

Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды по проверке работы жилищников.