«Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» - в Мурманске состоится открытие выставки живописи Игоря Клюшкина

1 февраля в 17 часов в отделе Мурманского областного художественного музея состоится открытие выставки живописи Игоря Клюшкина «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы». В экспозиции будет представлено около 40 холстов, на которых изображены фасады зданий, расположенных в разных городах России: Хвалынске, Самаре, Торжке, Сызрани, Карабаше, Сочи, Шлиссельбурге, Саратове, Рыбинске и других.

Вторая половина выставки посвящена цветам российской провинции. Она вносит лирическую ноту в экспозицию, в которой происходит диалог между достаточно «суровыми» изображениями фасадов и лирическим изображением букетов цветов.

Игорь Клюшкин - член Союза художников России с 1984 года, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства ЛГУ им. Пушкина.

Проект «Провинциальные фасады. Провинциальные цветы» посвящён русской провинции. Художник активно использует фактуру, текстуру, тонкие и плотные наложения краски на холст, тем самым передавая следы времени на стенах здания.