Прокуратурой региона проведён анализ динамики и причин дорожно-транспортных происшествий, произошедших с начала 2018 года и повлекших человеческие жертвы. Анализ показал, что в январе и феврале текущего года ситуация с аварийностью на дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осложнилась. Возросло количество произошедших ДТП, увеличилось число в них пострадавших и погибших людей.

В силу требований федерального закона от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», с учетом правовых положений Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», одним из основных направлений деятельности полиции является обеспечение безопасности дорожного движения.

Несмотря на принимаемые УГИБДД УМВД России по Мурманской области меры профилактического и предупредительного характера, государственно-властные полномочия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также поставленные перед ним задачи в указанной части соответственно реализуются и решаются не достаточным образом, о чем свидетельствует проведенная прокуратурой работа.

Проводимые по инициативе органов ГИБДД региона мероприятия не приносят ожидаемого результата, не способствуют снижению аварийности на дорогах

29 марта 2018 года по фактам выявленных нарушений прокуратурой области в адрес начальника УМВД России по Мурманской области внесено представление.