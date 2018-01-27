Проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на территории ООО «Ловозерский ГОК»

26 января в следственный отдел по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении на территории рудника «Карнасурт» ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» тела мужчины, без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

По имеющимся у следствия данным, во время проведения горных работ по добыче лопаритовой руды, погиб рабочий – проходчик, 1978 года рождения. По предварительной версии следствия мужчина погиб в результате отравления угарным газом.

Кроме того, пострадал один рабочий, он госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, состояние мужчины удовлетворительное.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. В ходе проверки назначены соответствующие экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти.