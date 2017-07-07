Мурманская область. Арктика07.07.17 16:51
Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в районе реки Большая Западная Лица
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины без видимых признаков насильственной смерти в районе реки Большая Западная Лица.
В ходе проведения опознания личность мужчины установлена – это житель города Мурманска, 1964 года рождения.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти.
Процессуальная проверка продолжается, а по её результатам, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято законное и обоснованное решение.
Комментарии
-АналитикаВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статуса
-Нам интересно Ваше мнение29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 584 человека
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Последние комментарии
Константин
07.07.17 19:50
что-то на первоапрельскую шутку эта информация смахивает
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RostiK
07.07.17 15:54
Что-то тут банкиры не договаривают. Получается, что народ беднеет, а показатель одобрения деятельности президента, по последним данным ВЦИОМ, вырос до 84,6%!
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VASILISA
07.07.17 15:26
каждый год Териберке помогают с уборкой мусора, а его меньше не становится. а кто тогда гадит в нашей туристической Мекке?
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