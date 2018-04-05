Проводится доследственная проверка по факту смерти в больнице 15-летней мурманчанки

По указанию и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, в целях проверки качества оказания медицинской помощи и диагностики заболевания, иных обстоятельств, предшествующих наступлению смерти 15-летняя девочки в одном из медицинских учреждений Мурманска, проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время в рамках процессуальной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь подростку.

В соцсетях сообщают, что девушка погибла от пневмонии, вызванной гриппом. Это подтверждают и родственники девочки в соцсетях, которые пишут, что «ребёнку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз её в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией забрали в реанимацию больницы, где она скончалась».