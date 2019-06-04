Проводится доследственная проверка по факту смерти жителя Кандалакши в результате падения из окна многоэтажного дома

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения мужчины из окна жилого дома в Кандалакше.

По предварительным данным, в утреннее время 31 мая местный житель, 1959 года рождения, находясь в квартире по месту жительства, расположенной на 3-ем этаже многоквартирного дома, устанавливал крюк на раму пластикового окна. В ходе производства данных работ мужчина выпал из окна. С травмами, характерными для падения с высоты, пострадавший доставлен в местную больницу для оказания медицинской помощи, но от полученных телесных повреждений он скончался в реанимационном отделении вечером этого же дня.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.