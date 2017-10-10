Проводится доследственная проверка по публикации, выявленной в ходе мониторинга СМИ

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка изложенным средствами массовой информации сведениям о нападения собаки на 13-летнюю девочку.

Поводом для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в одном из Интернет-изданий о получении ребенком травмы в результате нападения собаки в районе дома № 40 по улице Лобова в городе Мурманске.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.