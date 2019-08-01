Проводится судебно-медицинская экспертиза по факту обнаружения тела мужчины на берегу реки Кола

Следственным отделом по Кольскому району регионального СК России проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 31 июля этого года тела мужчины у линии отлива на Каменном острове в Коле.

В ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на теле погибшего не обнаружено. По предварительным данным мужчина, 1995 года рождения, мог утонуть в реке.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Наталия Тростина, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, проводятся иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.