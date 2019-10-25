Проводится Всероссийская диспансеризация взрослого населения

В этом году вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год. Россияне в возрасте от 18 до 39 лет по-прежнему имеют право проходить обследование раз в три года. В 2019-м диспансеризацию могут пройти граждане, которым исполнилось или исполняется: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

Одним из нововведений в этом году является также проведение для людей старше 40 лет скриннингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний. Россияне младше этого возраста при проведении диспансеризации будут проходить осмотр терапевта.

Кроме того, с 1 января 2019 года все работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры - два рабочих дня ежегодно с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Более подробную информацию можно узнать по телефону бесплатной «горячей линии» 8(800) 200 0 200.