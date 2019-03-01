Пройти партийное сито

В офисе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от данной партии кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва 8 сентября 2019 года.

В мероприятии приняли участие: председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования в Мурманске, секретарь Мурманского местного отделения партии «Единая Россия» Василий Андрианов, член оргкомитета по проведению предварительного голосования, исполнительный секретарь Мурманского местного отделения партии Сергей Контиевский.

«Близится 8 сентября 2019 года - дата выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва, - отметил во вступительном слове Андрианов. - Напомним, что осенние выборы в городской Совет будут проходить по смешанной системе: 10 депутатов избираются по партийному списку и ещё 22 - по мажоритарным избирательным округам».

«Единая Россия», в соответствии с Уставом, сделала процесс выдвижения широким и открытым, введя процедуру предварительного партийного голосования, - подчеркнул секретарь Мурманского местного отделения партии. - Ни одна другая российская партия сегодня не использует такой механизм, который позволяет гражданам, рядовым членам партии, представителям общественных организаций широко участвовать в обсуждении кандидатур, желающих выдвинуться и представлять интересы партии на выборах».

Андрианов сказал, что Мурманским местным отделением партии «Единая Россия» создан оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии власти кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва.

«В Мурманске начат приём документов и заявлений о выдвижении в качестве кандидата предварительного голосования, - добавил он. – Приём документов будет вестись по 30 апреля ежедневно (за исключением воскресений и праздничных дней) с 12 до 19 часов, в субботу – с 12 до 15 часов по адресу: г.Мурманск, улица Софьи Перовской, 17, кабинеты: 419 и 422. Телефон 45-89-16».

«По окончании выдвижения организационным комитетом будет сформирован список кандидатов предварительного голосования, - продолжил Андрианов. - Единый день предварительного голосования пройдёт 26 мая 2019 года».