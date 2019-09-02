ПРОжизнь: 46 вопросов депутатам от военнослужащих

2 сентября в воинской части, которой командует капитан 1 ранга Алексей Сорогин, состоялась встреча военнослужащих, рабочих и служащих с депутатом Мурманской областной Думы Юрием Шадриным и председателем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгением Алексеевым. Им легко было установить контакт с присутствующими в зале военными: Юрий Шадрин – капитан 3 ранга в запасе, а Евгений Алексеев – подполковник в отставке. Да и на заданные вопросы они отвечали, прекрасно владея ситуацией.

Предварительно от капитана 1 ранга Алексея Сорогина поступило 46 вопросов, которые задали депутатам его подчиненные. Они были сгруппированы по нескольким проблемным точкам: Детские площадки и места для отдыха и занятий спортом; состояние дорог; вывоз мусора; работа управляющих компаний и сфера ЖКХ; работа транспорта; медицинское обслуживание.

На все вопросы депутаты дали компетентные и исчерпывающие ответы. Были заданы и вопросы с мест. Юрий Шадрин предложил присутствующим записать несколько телефонов, по которым можно обращаться в случае необходимости. По фактам плохого качества дорожного полотна дороги Мурманск-Североморск в «Автодорсервис» – 21-40-70. По вопросам несвоевременного вывоза твёрдых отходов – 8-800-7071371.Для вызова детского врача 8-900-936-00-00. Добавочный 1 по вызову врача на дом и добавочный 2 для записи на приём к педиатру.