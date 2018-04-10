«Прожорливый троллейбус» оказался «бережливым»

Сегодня в АО «Электротранспорт» состоялся брифинг, в ходе которого директор Сергей Коробков рассказал о реальном положении дел на предприятии.

Ежедневно АО «Электротранспорт» решает одну из важнейших социальных задач по организации перевозок городским общественным транспортом. Для улучшения обслуживания и информирования пассажиров руководство предприятия использует различные формы обратной связи. Так, прямой разговор с горожанами прошел в рамках Дня пассажира, который был приурочен к годовщине со дня образования АО «Электротранспорт».

– В последнее время в медиапространстве стала появляться искаженная информация, которую транслирует мурманское информационное агентство, – отметил Сергей Коробков. – Что вводит в заблуждение жителей города и вызывает напряженность в коллективе предприятия.

В частности, в преддверии 8 марта информационным агентством была размещена новость о том, что АО «Электротранспорт» останавливает движение автобусов в праздничные дни. Что вызвало общественный резонанс и справедливое возмущение мурманчан. На самом деле городской транспорт работал по воскресному расписанию. В материале «Прожорливый троллейбус» многие цифры не соответствуют действительности, заявил Сергей Коробков.

Если говорить о работе предприятия, то с 2015 по 2017 годы количество перевезённых пассажиров в категории «обучающиеся» выросло на 35 %, и это несмотря на то, что по данным статистики студентов стало меньше, а школьников не прибавилось. Увеличение показателя говорит о том, что АО «Электротранспорт» целенаправленно проводит работу по привлечению этой категории пассажиров. Несложно подсчитать, что при цене проезда 28 рублей за одну поездку, стоимости проездного билета для обучающихся 700 рублей, только за 2017 год экономия для обучающихся составила 98 млн 473,2 тысячи рублей.

Пенсионеры при стоимости единого социального проездного билета 470/550 рублей получили экономию к своему бюджету в сумме 140 миллионов 275 тысяч рублей.

Напомним, с 2014 года АО «Электротранспорт» занимается не только троллейбусными, но и регулярными автобусными пассажирскими перевозками. Традиции, которые уже были сформированы у «Электротранспорта» за долгие годы работы, экстраполировались и на автобусное движение. В 2014 году предприятие приняло большую часть коллектива «Автоколонны № 1118» в свой состав, также по лизинговому контракту были закуплены новые автобусы — белорусские МАЗы. Предприятие выплатило лизинговые платежи за 37 автобусов и является их собственником.

Транспортный парк предприятия регулярно пополняется. Сегодня он насчитывает более 200 автобусов и троллейбусов. В этом году планируется ещё закупить новые машины.