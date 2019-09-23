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Мурманская область. Арктика23.09.19 07:00

Прямой разговор с Михаилом Белошеевым о 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В Мурманской области проходят многочисленные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье. Постановлением администрации города-героя Мурманска утверждён план подготовки и проведения в областном центре мероприятий, посвященных этой памятной для северян дате.

Эта дата тесно связана и с подвигом Полярной дивизии. В сентябре 1941 года, когда немцам удалось прорвать оборону советских войск на Западной Лице, наспех сформированное соединение с ходу вступило в бой и отбросило врага на исходные позиции.

Сегодня, 23 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», о 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье мы поговорим с Михаилом Викторовичем Белошеевым, депутатом Совета депутатов города Мурманска, председателем Патриотической платформы партии «Единая Россия» в Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

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