Прямой разговор с Михаилом Белошеевым о 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В Мурманской области проходят многочисленные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье. Постановлением администрации города-героя Мурманска утверждён план подготовки и проведения в областном центре мероприятий, посвященных этой памятной для северян дате.

Эта дата тесно связана и с подвигом Полярной дивизии. В сентябре 1941 года, когда немцам удалось прорвать оборону советских войск на Западной Лице, наспех сформированное соединение с ходу вступило в бой и отбросило врага на исходные позиции.

Сегодня, 23 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», о 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье мы поговорим с Михаилом Викторовичем Белошеевым, депутатом Совета депутатов города Мурманска, председателем Патриотической платформы партии «Единая Россия» в Мурманской области.

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