«Прямые выплаты» - Мурманская область станет частью пилотного проекта Фонда социального страхования России

С 1 июля текущего года на территории Мурманской области начнется реализация пилотного проекта Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Об этом сегодня на оперативном совещании рассказала губернатор Марина Ковтун.

В рамках проекта будет изменен порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности, материнству и детству. В соответствии с новой схемой пособия работающим гражданам будут рассчитываться не бухгалтерией предприятия, а региональным отделением Фонда социального страхования и выплачиваться застрахованному лицу непосредственно Фондом на лицевой счет в банке или почтовым переводом. Обязанностью организаций и предприятий остается исправная уплата страховых взносов в Фонд в полном объеме и представление соответствующих сведений о работниках.

Как рассказала управляющий Мурманским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Галина Шмойлова, в настоящее время в проекте «Прямые выплаты» принимают участие уже 50 субъектов РФ. Реализация проекта позволит обеспечить гарантированное получение застрахованными гражданами пособий независимо от финансового положения предприятий и организаций. Кроме того, снизится вероятность ошибок при расчете пособий. Страхователи в свою очередь освобождаются от необходимости изъятия оборотных средств на осуществление страховых выплат.

«Очевидно, что система страховых выплат становится простой, надёжной, прозрачной, снижается нагрузка на предприятия, а значит, людям должно быть легче получать выплаты в полном объеме, – отметила губернатор Марина Ковтун и подчеркнула необходимость широкого информирования жителей региона о вводимом новшестве. – Такие перемены никак не должны сказываться на привычном порядке получения гражданами своих гарантированных выплат».

Подробная информация о проекте «Прямые выплаты» представлена на сайте Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.