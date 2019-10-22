«Пряник» для Северного морского пути: государство может взять страховку арктических перевозок на себя

Министерство развития Дальнего Востока и Арктики совместно с центром «Сколково» работают над проектом по созданию государственного оператора судов, обслуживающего контейнеровозы международных компаний на Северном морском пути. Об этом сообщает «Блумберг» со ссылкой на заместителя министра по вопросам Арктики Александра Крутикова.

Оператор будет покрывать все расходы, связанные с международной транспортировкой грузов по водам Арктики, в том числе из-за возможных срывов сроков доставки и более высоких расходов на страхование грузов.

«Государство оплачивает экспозицию в Арктике, а грузоотправители сами покрывают оставшиеся расходы. Стоимость перевозки должна быть меньше, чем перевозка по Суэцкому каналу, хотя бы на начальном этапе для продвижения маршрута» - отметил Крутиков.

По словам замминистра, национальный судовой оператор должен сопровождать международных грузоотправителей не менее десяти лет, «иначе никто не будет использовать» Северный морской путь. «В какой-то момент грузоотправители привыкнут и поймут инфраструктуру, станут более заинтересованными, и тогда мы сможем перестать спонсировать арктическую экспозицию, маршрут станет коммерческим».

В настоящее время стоимость перевозки одного TEU по Севморпути на 36% выше, чем по Суэцкому каналу.

Проект по созданию государственного оператора контейнеровоза находится в начальной стадии. Минвостокразвития ожидает, что аналитический центр «Сколково» подготовит исследование потенциальных инфраструктурных и бюджетных расходов к концу этого года. После этого проект отправят на рассмотрение в правительство.