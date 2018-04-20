Психолог УФСИН провела арт-терапевтическое занятие с осуждёнными

Психолог уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Мурманской области в рамках взаимодействия с мурманским реабилитационным центром «Шаг за шагом» провела арт-терапевтическое занятие с осужденными, находящиеся на контроле инспекции и проходящими реабилитацию в данной организации.

В соответствии с темой занятия «Жизнь до и после» участникам было предложено составить коллаж воспоминаний своей жизни до начала прохождения реабилитации и после того, как они, отказавшись от употребления наркотиков, пришли за помощью в центр «Шаг за шагом».

Занятие получило большой эмоциональный отклик. Осужденные много говорили об изменениях в своей личной жизни, благодарили людей, которые находятся рядом и помогают им в выздоровлении.

По словам психологов УФСИН, выздоровление наркозависимых является длительным и сложным процессом. Особое значение в нем имеет слаженная работа специалистов учреждений надзора и профилактики. И уголовно-исполнительная инспекция придаёт большое значение сотрудничеству с такими центрами, как «Шаг за шагом».