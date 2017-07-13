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Мурманская область. Арктика13.07.17 07:00

Психологи Северного флота проходят аттестацию

На Северном флоте вчера началась плановая аттестация специалистов психологической службы, которые больше года исполняют обязанности по своим штатным должностям. Её пройдут 18 психологов Центра психологической работы флота, соединений и частей подводных сил, Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса и морской пехоты, а также Беломорской военно-морской базы и специалисты из военных комендатур гарнизонов Северодвинск, Полярный и Видяево.

Проводит тестирование флотских психологов комиссия управления психологической работы Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации. В состав комиссии вошли представители центра психологической работы Северного флота, профсоюзной организации ВС РФ и кафедры психологии Мурманского арктического государственного университета.

Аттестация пройдёт в течение двух дней на базе Североморского Дома офицеров флота. Сначала психологи пройдут письменное тестирование на знание руководящих документов и порядка применения технических средств психологической работы. Затем им будет предложено решить практические задания, связанные с применением методов психологии, с которыми они могут столкнутся при исполнении должностных обязанностей. Последним этапом станет индивидуальное собеседование.

После прохождения всех испытаний аттестуемыми, комиссия вынесет решение о соответствии психологов занимаемой должности или выполняемой работе, а также даст рекомендации о наиболее рациональном применении способностей каждого из них в дальнейшем.

Следует отметить, впервые в Вооружённых силах России аттестация военных психологов состоялась в прошлом году именно на Северном флоте. Тогда её успешно прошли 14 специалистов.

Также флотские психологи успешно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2016 году начальник группы психологической работы соединения атомных подводных лодок старший лейтенант Максим Ким занял 2-е место на Всеармейском конкурсе специалистов психологической службы Вооружённых Сил Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в частях и соединениях Северного флота служат и трудятся более 120 военных и гражданских специалистов психологической работы.

 

 

 

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Последние комментарии

Василий Петрович
13.07.17 12:00
Молодцы! И профессионализм повышают свой и музейные экспонаты достают. Да и море понемногу очищают от железа Везде бы так.
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SafarinD
13.07.17 10:43
нам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть
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ViktoriJ
12.07.17 14:36
Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно
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