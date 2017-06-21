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Мурманская область. Арктика21.06.17 11:48

Птенца хищной скопы из Апатитов выходят на страусиной ферме

На страусиной ферме под Мурманском появился новый обитатель – птенец скопы. Хищная птица, больше похожая на орла, достаточно редка для наших мест, но этого пернатого буквально спасли от гибели.

Гнездо птица свила на высоком дереве на территории Дома малютки на улице Сидоренко в Апатитах. Пока мамы не было, два птенца выпали из него на землю. Похоже, что гнездо под пернатыми просто разрушилось. Вернуть их обратно оказалось невозможно, на место вызвали спасателей профессиональной аварийно-спасательной службы Апатитов (ПАСС).

- Обвалилось гнездо и выпали они вдвоём, но один птенец погиб, - рассказывает  старший смены спасателей ПАСС Сергей Алексеев.

Именно он смог взять хищную птицу, благо опыт у спасателя есть. Пернатого доставили к ветеринару, которая диагностировала: птенец абсолютно здоров.

- К сожалению, технически невозможно вернуть его в гнездо, оно разрушено. Было принято решение передать его в страусиную ферму под Мурманском, где есть специалист-орнитолог, - рассказал Олег Алехин, спасатель ПАСС.

Доставить пернатого попутчика из Апатитов на страусиную ферму в п.Молочный согласилась шеф-редактор «Арктик-ТВ» Вероника Селиверстова. Птенец уже прибыл на новое место жительства, где для него приготовлен отдельный вольер.

- Пока он маленький, мы будем держать его в вольере-курятнике, а когда подрастёт, переедет в персональные апартаменты. Кормим хищных птиц мы перепёлками, которых сами разводим, - рассказали сотрудники фермы.

 

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