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Мурманская область. Арктика10.04.18 16:08

«Птица Баренц» «расправляет крылья» над Мурманской областью

Сегодня в конференц-зале Мурманской областной филармонии состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Международного культурного фестиваля «Птица Баренц», крупнейшего международного события современного искусства в Баренцевом Евро-Арктическом регионе.

Открыла пресс-конференцию Ирина Иванова - директор Культурного фестиваля «Птица Баренц», которая поблагодарила представителей СМИ, отметив важность информирования граждан о проведении фестиваля, и кратко представила программу мероприятий.

«Программа фестиваля становится всё масштабнее, значительно увеличилось количество площадок, активно участвуют творческие предприниматели»,  - продолжил пресс-конференцию Сергей Ершов,  председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Первый опыт 1998 года по проведению Дней норвежской культуры в Мурманске за 20 лет переформатировался в крупнейший культурный проект и стал хорошим примером совместной деятельности международной команды. В течение восьми дней, с 22 по 29 апреля, шесть областных учреждений культуры примут участников фестиваля, в целом состоится более 50 мероприятий.

Также поприветствовали участников пресс-конференции и рассказали о запланированных в рамках фестиваля мероприятиях Ханс Магнуссон - исполняющий обязанности генерального консула Швеции в Санкт-Петербурге, Эрик Сведал - генеральный консул Норвегии в Мурманске, и Сари Кантола - консул, заведующая Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Выступающие отметили, что проведение фестиваля способствует сплочению стран Баренц-региона, развитию новых форм сотрудничества. В этом году составлена богатая, интересная, высококачественная программа фестиваля. В Мурманск приедут лучшие представители творческой молодёжи, известные писатели, скульпторы, музыканты, дизайнеры. В Апатитах, Никеле, Мурманске пройдут выставки, кинопоказы, концерты, мастер-классы, фильмы-концерты, спортивные мероприятия. Состоятся открытие инсталляции и мультимедийных проектов, демонстрация перфоманса, гастрономические вечера, встречи с специалистами по скандинавской литературе, переводчиками, норвежскими писателями, фотовыставки, детские праздники...

Предусмотрены и мероприятия «для всей семьи». Они пройдут в Мурманской детско-юношеской библиотеке. Для любителей музыки встречи, мастер-классы и концерты состоятся в Мурманском колледже искусств, Мурманской областной филармонии. Студенты станут участниками фестиваля на площадках Мурманского арктического государственного университета. Впервые широко будет представлена программа фестиваля в п.Никеле.

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