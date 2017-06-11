ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Роботы - помощники и роботы - конкуренты людейВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Семейные отношения - она немножко «дура», а он «зануда»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.06.17 10:22

Птица «Паву» парит над Терским берегом

Гостеприимный Терский берег 10 и 11 июня в восьмой раз принимает международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа. Фестиваль даёт возможность услышать подлинное исполнение песен поморов, коми, саамов и других народов, а также устанавливать и поддерживать контакты между коллективами и народными мастерами.

В этом году на фестиваль народного творчества приехал тридцать один коллектив - это более 400 артистов из Республик Карелия и Крым, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, а также коллективы из Эстонии.

По традиции умбяне встретили участников фестиваля песнями, шутками и угощениями.

Открыла праздник, отпустив в небо птицу «Паву» – традиционный символ фестиваля, губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона отметила, что за долгие годы фестиваль по-настоящему прижился, оброс традициями и сам стал хорошей традицией, любимым и ожидаемым праздником в календаре Мурманской области.

«Народная культура Кольского края имеет очень глубокие корни. Северянам есть что показать гостям. И мы открыты для дружеского общения, для знакомства с иными обычаями, песнями, танцами и ремеслом. Фестиваль в Умбе – пожалуй, одно из самых ярких событий культурной жизни Мурманской области», - сказала Марина Ковтун.

Губернатор также подчеркнула, что песни, танцы, ремёсла, представленные на фестивале, – представляют собой глубокие корни культуры Русского Севера. Поэтому глубоко символично, что фестиваль проходит накануне главного государственного праздника нашей страны – Дня России.

В рамках фестиваля в Умбе развернулся «Город мастеров», где свои работы гостям представляют народные умельцы.

Фестиваль фольклора проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Финно-угорского культурного центра Российской Федерации.

Наша справка:

I областной фестиваль фольклора прошел в 1975 году в городе Апатиты.

В начале 80-х годов было принято решение о проведении фестиваля один раз в 3 года в поселке Умба Терского района. Во II областном фестивале фольклора, который состоялся в 1981 году в поселке, приняли участие более 300 участников из народных коллективов из Умбы, Варзуги, Териберки, села Кашкаранцы, Ловозера, Мурманска, а также Москвы и Беломорска Республики Карелия.

Начиная с третьего фестиваля фольклора (1984), в рамках праздника на открытой площадке в поселке Умба стал работать «Город мастеров», на котором свои работы представляют более 50 российских и иностранных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Количество участников фестиваля и их география с каждым последующим фестивалем фольклора расширялись и достигло 500 человек, которые представляли субъекты Северо-Западного и Центрального федеральных округов Российской Федерации.

В 1996 году впервые фестиваль фольклора был проведен в статусе международного и получил название Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Запада России.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 666 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:00«На стыке границ и религий». Документальный фильм (6+)21:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)22:00«Калейдоскоп любви». Художественный фильм (16+)23:45«Рамки закона». Тематическая программа (12+)07:00Мультфильмы (0+)07:30«Ключи от неба». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиОтмечается снижение поступлений налогов в консолидированный бюджет Мурманской областиДенег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 2 копейки, евро теряет 36 копеекДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХАлексей Тюкавин дал старт подготовки к отопительному периоду 2017/2018 годаПлановые отключения в Мурманске на 13 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения