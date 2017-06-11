Птица «Паву» парит над Терским берегом

Гостеприимный Терский берег 10 и 11 июня в восьмой раз принимает международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа. Фестиваль даёт возможность услышать подлинное исполнение песен поморов, коми, саамов и других народов, а также устанавливать и поддерживать контакты между коллективами и народными мастерами.

В этом году на фестиваль народного творчества приехал тридцать один коллектив - это более 400 артистов из Республик Карелия и Крым, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской и Архангельской областей, а также коллективы из Эстонии.

По традиции умбяне встретили участников фестиваля песнями, шутками и угощениями.

Открыла праздник, отпустив в небо птицу «Паву» – традиционный символ фестиваля, губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Глава региона отметила, что за долгие годы фестиваль по-настоящему прижился, оброс традициями и сам стал хорошей традицией, любимым и ожидаемым праздником в календаре Мурманской области.

«Народная культура Кольского края имеет очень глубокие корни. Северянам есть что показать гостям. И мы открыты для дружеского общения, для знакомства с иными обычаями, песнями, танцами и ремеслом. Фестиваль в Умбе – пожалуй, одно из самых ярких событий культурной жизни Мурманской области», - сказала Марина Ковтун.

Губернатор также подчеркнула, что песни, танцы, ремёсла, представленные на фестивале, – представляют собой глубокие корни культуры Русского Севера. Поэтому глубоко символично, что фестиваль проходит накануне главного государственного праздника нашей страны – Дня России.

В рамках фестиваля в Умбе развернулся «Город мастеров», где свои работы гостям представляют народные умельцы.

Фестиваль фольклора проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Финно-угорского культурного центра Российской Федерации.

Наша справка:

I областной фестиваль фольклора прошел в 1975 году в городе Апатиты.

В начале 80-х годов было принято решение о проведении фестиваля один раз в 3 года в поселке Умба Терского района. Во II областном фестивале фольклора, который состоялся в 1981 году в поселке, приняли участие более 300 участников из народных коллективов из Умбы, Варзуги, Териберки, села Кашкаранцы, Ловозера, Мурманска, а также Москвы и Беломорска Республики Карелия.

Начиная с третьего фестиваля фольклора (1984), в рамках праздника на открытой площадке в поселке Умба стал работать «Город мастеров», на котором свои работы представляют более 50 российских и иностранных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Количество участников фестиваля и их география с каждым последующим фестивалем фольклора расширялись и достигло 500 человек, которые представляли субъекты Северо-Западного и Центрального федеральных округов Российской Федерации.

В 1996 году впервые фестиваль фольклора был проведен в статусе международного и получил название Международный фестиваль фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Запада России.