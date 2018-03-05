Пункты Послания Президента РФ должны восприниматься исполнительной властью как руководство к действию

Сегодня на оперативном совещании с руководителями органов власти и местного самоуправления Мурманской области губернатор Марина Ковтун выделила важнейшие для региональной управленческой команды задачи, поставленные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

Глава региона напомнила пункты послания, которые должны восприниматься исполнительной властью как руководство к действию. Это пространственное развитие населённых пунктов; улучшение состояния сети региональных и местных дорог; строительство фельдшерско-акушерских пунктов в малых поселениях, упрочение экологического благополучия, обновление структуры занятости; расширение пространства свободы, укрепление институтов демократии, местного самоуправления, гражданского общества.

Важнейшим тезисом послания, по мнению Марины Ковтун, стало улучшение качества жизни людей, сбережение народа России и благополучие граждан.

«Этот тезис для нас всегда являлся ключевым, и многие пункты, на которых остановился Президент, также имеют отражение в региональной социальной политике», – подчеркнула Марина Ковтун.

Так, в рамках общегосударственной поддержки материнства и детства в Мурманской области введены региональный материнский капитал и выплаты на первенца, которые начнутся с июля этого года. В системе социальной поддержки в регионе активно применяются принципы адресности и справедливости. Практически решена обозначенная главой государства проблема мест в яслях. Мурманская область намерена войти в общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, разработать которую поручил Президент. На хорошем уровне в Мурманской области поставлена поддержка одарённых детей и ранняя профориентация. Помимо этого, в Послании прозвучали тезисы, вселяющие уверенность в правильности нынешних путей развития Мурманской области. Немало внимания было уделено Арктике, развитию Северного Морского пути и портовой отрасли в целом.

«Мы следуем заявленному Президентом главному направлению государственной политики: обеспечить возможности для самореализации каждому человеку. Но успокаиваться на этом нельзя. Мы вместе со всей Россией стоим перед цивилизационным вызовом, и принять его вынуждены уже сегодня, сейчас. По всем упомянутым направлениям работу необходимо максимально активизировать. В этом суть Послания, и я надеюсь, коллеги, что вы, как и я, примете его как руководство к действию», – сказала Марина Ковтун.