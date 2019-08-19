«Пуп» Мурманской области открыли в День географа в селе Ловозеро

18 августа в День географа, который отмечается в день основания Русского географического общества, в селе Ловозеро состоялось открытие постоянного знака «Географический центр Мурманской области». Знак выполнен из плоского камня круглой формы, на который нанесено изображение, разработанное мурманской художницей Екатериной Гончаровой.

В центре композиции находится роза ветров. Она вписана в стилизованное изображение солнца с традиционным этническим узором – «петлями» саами – коренного северного народа Мурманской области. Центр знака также окружают элементы широко известных петроглифов – символов взявшихся за руки мужчины и женщины. Северное направление знаменуется надписью «Географический центр Мурманской области, с. Ловозеро, Сердце Заполярья». Этот текст дублируется переводами на наиболее распространенные языки Запада и Востока – английский и китайский. Указаны географические координаты местоположения знака. Знак закреплен на большом камне, символизирующем загадочный сейд.

Постоянный знак изготовлен за счет спонсорской помощи фонда «Северянин». Символ установлен на пересечении улиц Пионерской и Ручьевой в селе Ловозеро.

Наша справка:

В 2016 году ученик школы № 5 города Кировска Роман Иванов под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой провёл исследование, определив точный географический центр Мурманской области несколькими методами. Результаты своего исследования Роман отправил в Мурманское отделение Российского географического общества.