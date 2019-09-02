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Мурманская область. Арктика02.09.19 09:15

Пусть и на Полярной улице будет свой праздник

В последний день августа в ЗАТО г.Североморск состоялось торжественное открытие детской площадки на Полярной. Напомним, этот объект был реализован в рамках программы «Формирования комфортной городской среды». В прошлом году инициативная группа местных жителей обратилась в администрацию с просьбой обновить старый детский комплекс, который требовал ремонта.

- В этом районе я живу с 1993 года. Здесь уже была детская площадка. Тоже не плохая. Но её сожгли, а что-то со временем пришло в непригодность. Так что сегодня, можно сказать, второе рождение детской площадки, - рассказал председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев. - Как видите установлен новый комплекс. Конечно, еще есть недоработки: не до конца установлен забор, хотелось бы ещё покрытие детской площадки. Но теперь мальчишкам и девчонкам есть, где играть - и это главное, а работы по благоустройству мы планируем продолжить. Для детей постарше хорошо бы открыть спортивную площадку. А вообще я хочу предложить сделать такой праздник на Полярной ежегодным. Есть же у нас праздник на Комсомольской, пусть и на Полярной будет.

Концертную часть организации праздника на себя взяли сотрудники ДК «Строитель». Как обычно, у них это получилось очень здорово и энергично.

- Сегодня погода - наш помощник! Это уже 50 процентов успеха. А от себя мы постарались сделать всё, чтобы ребята получили заряд бодрости и отличного настроения. Игры, танцы, соревнования и, конечно, мы напомнили ребятам о технике безопасности и правилах поведения на детской площадке, чтобы такая красота долго радовала ребят, - поделилась заведующая культурно-массовым отделом ДК «Строитель» Юлия Гапонова.

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