С наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год запомнится нам славными достижениями мурманчан, переменами к лучшему. Столица Кольского Заполярья становится более уютной и благоустроенной, продолжаются городские социальные программы, появляются новые места отдыха. Мурманск остается центром многих масштабных региональных и общероссийских мероприятий.

В эти праздничные дни самые главные слова признательности и благодарности вам — мурманчанам, ветеранам столицы Заполярья, благодаря труду, мастерству и таланту которых наш город динамично развивается.

В нашем уверенном движении вперед важно продолжить лучшие традиции, сохранить особенные черты северного характера — дружеское участие, преданность, трудолюбие и душевное тепло.

Уверен, что в новом году мы обязательно воплотим в жизнь самые смелые планы, и 2018-й запомнится новыми победами и свершениями.

Пусть с первым боем кремлевских курантов в дом войдут счастье и праздничное настроение! Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом город-герой Мурманск.

Глава муниципального образования город Мурманск Д.Д. Филиппов.

Глава администрации города Мурманск А.И. Сысоев.