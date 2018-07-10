Пустующие квартиры – в комфортное жильё для мурманчан

В доме № 16 по улице Молодёжной в жилом районе Росляково полным ходом идёт ремонт. Помещения обновляют в рамках муниципальной программы. Сегодня ход работ проверил глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

Городские власти ведут активную работу по выявлению пустующих помещений во всех округах заполярной столицы. Их ремонтируют и передают горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Жилой район Росляково не стал исключением. В этом году здесь отремонтируют 49 квартир.

– Жилой район Росляково с каждым днём все больше преображается и становится более привлекательным для проживания горожан. Отрадно, что здание на улице Молодёжной нам удалось сохранить. В этом доме будет проделан большой объём работ, часть из них – по восстановлению кровли, фасада, системы отопления – на себя взял Фонд капитального ремонта Мурманской области, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Также в квартирах заменят окна, полы, двери, установят новую сантехнику, выполнят качественную отделку. Всего в городе в 2018 году запланировано обновить 83 жилых помещения.