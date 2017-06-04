«Путешествие по Мурманску» - мурманские школьники примут участие в квест-игре

5 июня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт квест-игра «Путешествие по Мурманску».

Главная задача квест-игры – выяснить, кто лучше знает родной город. Мальчишки и девчонки совершат увлекательное путешествие по Мурманску, познакомятся с достопримечательностями столицы Заполярья, ответят на вопросы ведущих и отгадают загадки.

В 10.00 свои знания продемонстрируют школьники, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 26, а в 11.00 – ребята из средней общеобразовательной школы № 23.