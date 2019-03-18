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Мурманская область. Арктика18.03.19 08:30

«Путешествие в Крым» проводит краеведческий музей

18 марта на базе Мурманского областного краеведческого музея состоится музейное занятие «Путешествие в Крым», приуроченное к 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Крымская весна».

Для учащихся МБОУ г.Мурманска «Прогимназия № 61» состоится презентация, на которой дети познакомятся с уникальной природой и историей полуострова Крым. Ребята узнают, что Крым называют «Тавридой» и «Колыбелью русского православия», что именно в крымском городе Херсонес был крещен князь Владимир Красное Солнышко. Школьникам продемонстрируют самые знаменитые места Крымского полуострова: солнечный город Ялту, самую высокую вершину - Роман-Кош, высота которой составляет 1545 метров, пещеру Киик-Коба и многие другое.

Мероприятие подготовлено совместно с Центром патриотического воспитания «Юная Гвардия», который объединяет работу всех образовательных учреждений Мурманска в области военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся.

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