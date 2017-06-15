Мурманская область. Арктика15.06.17 12:06
Путин разговаривает с народом, а рубль слабеет
Центральный банк России с 16 июня установил официальный курс доллара в размере 57,4437 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,34 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 64,2795 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 33,14 копейки.
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